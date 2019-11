Viajar é bom, não é? E se você puder viajar grátis por um ano conhecendo o Brasil? O número de destinos, com certeza, vai aumentar e muito. A ClickBus, plataforma líder em vendas de passagens rodoviárias online, está oferecendo essa oportunidade por meio de um concurso cultural.

arrow-options shutterstock Um ano de passagem de ônibus grátis ao ganhador do concurso cultural da ClickBus

Para ganhar a passagem de ônibus grátis é necessário criar o final mais criativo e dramático para a nova campanha de marketing da ClickBus, estrelada por Dani Calabresa. A comediante interpreta duas personagens, Maria del Busón, a irmã boa, e Consuelo, a má, no maior estilo drama de novela mexicana.

Veja abaixo os requisitos para participar do concurso cultural :

Maior de 18 anos;

Ter perfil público e disponível para contato;

Seguir o perfil oficial da ClickBus no Instagram;

Curtir a publicação da ação;

Marcar dois amigos;

Escrever no comentário um final para a personagem Consuelo, a vilã da campanha “Sem Drama”, incluindo a ClickBus no contexto do post.

Não existe restrição de participação, ou seja, o usuário pode comentar quantas vezes quiser. A única exigência é que o conteúdo seja inédito, as pessoas marcadas não podem ser as mesmas. Não vale marcar celebridades ou perfis falsos na promoção .

O concurso cultural estará aberto até o dia 12 de novembro (terça-feira) e o sorteio será realizado em uma transmissão ao vivo no Instagram da marca no dia 18 de novembro. Mais informações sobre o concurso, condições e regulamento estão disponíveis no site da ClickBus .

Premiação

O/A ganhador(a) terá direito a passagem de ônibus grátis durante 12 meses no limite total de R$ 10 mil, tendo que agendar suas viagens com antecedência de dois dias num sistema que será direcionado a ele(a). As escolhas de viagens serão chegadas para disponibilidade de assento, data e horário desejados. Quem aí vai participar?