A Prefeitura de Formiga informou na tarde desta sexta (11), que estão concluídas as obras na Ponte do Engenho de Serra, na rua Doutor Teixeira Soares.

Durante esta semana, servidores trabalharam na reconstrução do muro da cabeceira da ponte e do pavimento, que, na segunda-feira (7), cederam após as chuvas.

Na tarde desta sexta, o tráfego de veículos no local foi totalmente liberado.

Fonte: Decom