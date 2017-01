A partir desta terça-feira (3), quem for viajar de trem no percurso entre Belo Horizonte e Cariacica (ES) vai pagar R$ 73 na classe econômica e R$ 105 na classe executiva. Os valores praticados anteriormente eram de R$ 65 e R$ 100, respectivamente.

As informações sobre as novas tarifas para trechos intermediários já estão disponíveis pelo canal de atendimento gratuito Alô Ferrovias (0800 285 7000) e, também, no site do Trem de Passageiros www.vale.com/tremdepassageirosefvm.

Segundo a Vale, o reajuste de passagens do Trem de Passageiros da ferrovia Vitória a Minas é determinado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão que regulamenta o setor.