A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 24 pássaros da fauna silvestre que estavam sendo transportados de forma irregular, na BR-381, em Cláudio. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu durante fiscalização neste domingo (22).

Durante a ação de rotina em um trecho da rodovia, a polícia ordenou que o veículo parasse na blitz. O motorista, que não teve a idade divulgada, apresentou nervosismo ao ser questionado sobre o que estava transportando.

Desconfiados, os policiais pediram para que ele abrisse todas as portas do veículo. Foram encontradas cerca de cinco caixas no carro com 24 pássaros da espécie trinca ferro.

O condutor disse à polícia que havia comprado as aves de uma pessoa desconhecida, na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Diante da situação, as aves foram apreendidas e o motorista autuado por posse irregular de aves silvestres.