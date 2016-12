Da Redação

No domingo (18) será realizado em Formiga o desafio de mountain bike “O Último Desafio de Mountain bike de 2016 em Formiga”.

O percurso do passeio ciclístico será de 115 km, com ponto de partida do Terminal Rodoviário e chegada no farol da Marmelada, na comunidade rural de Boa Esperança. Os participantes contarão com um ponto de apoio em Ponte Vila, com barraca de água e frutas.

A partida do passeio será as 6h e a volta está prevista para as 15h. Para participar, os interessados podem fazer a inscrição gratuita na Bikeci. O uso de luvas e capacetes será obrigatório.

Menores de idade poderão participar acompanhados de um responsável ou com autorização.

Mais de 70 pessoas já confirmaram participação no evento. Mais informações pelo telefone (37) 9 9944-9722.