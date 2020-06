Dias atrás, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan divulgou um trabalho do seu pesquisador Rick Neitzel, que é especialista em saúde ocupacional e ambiental, em que descreve as cinco etapas que empregadores e empregados devem seguir juntos para voltar ao trabalho da maneira mais segura possível.



Esse trabalho é importante porque muitas empresas de vários países estão se preparando para começar a reabrir seus locais de trabalho. O primeiro passo é aceitar a situação. A COVID-19 continuará por muito tempo. Há necessidade de mudanças nos locais de trabalho, melhorar a segurança dos trabalhadores e clientes para evitar uma segunda onda de infecções potencialmente catastrófica.



O segundo passo é fazer um plano. Os empregadores precisam desenvolver um plano escrito de controle de infecção que identifique os possíveis riscos no local de trabalho e estabeleça estratégias para controlar esses riscos. Esse plano deve estar em vigor antes da reabertura dos negócios. Fazer um plano envolve pesquisar toda a área e todas as atividades de trabalho que ocorrem lá, identificar circunstâncias nas quais os trabalhadores podem entrar em contato com o vírus, entre as pessoas ou tocando em superfícies, e como minimizar o risco de infecção.



O terceiro passo é comunicar o plano aos trabalhadores e, nos locais de trabalho públicos, aos clientes. Os empregadores precisam confirmar que estão comunicando aos trabalhadores as mudanças e o que se espera dos empregados. Os funcionários precisam ter certeza de que compreendem completamente suas funções e responsabilidades no novo “normal”.