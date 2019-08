Ruas da cidade de Passos, no sul de Minas se transformaram em praça de guerra na madrugada de domingo, por volta de 1h.

Segundo informações do capitão Thiago Henrique Salgado, comandante da 77ª Companhia de Polícia Militar da cidade, no momento em que militares orientavam pessoas para a retirada de motocicletas que estavam estacionadas próximo a um posto de combustíveis, o que ocorreu nas adjacências do parque de Exposições da cidade, onde ocorria um evento de motociclismo, uma confusão generalizada se iniciou.

O grupo desceu para a avenida Juca Stockler, onde foram registrados atos de vandalismo e depredação do prédio da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e de diversos outros estabelecimentos, como supermercados, lojas e restaurantes.

Indivíduos atiraram pedras e garrafas contra policiais militares e viaturas. Cinco militares ficaram feridos e uma viatura foi depredada.