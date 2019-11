Crédito: Divulgação / Sejusp

Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, recebe, nesta quarta-feira (13/11), um Núcleo de Assistência à Família (NAF), que irá atender cerca de 2 mil famílias de presos do município e também das cidades de Carmo do Paranaíba e Presidente Olegário. O órgão foi instalado na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Patos, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O NAF Patos de Minas vai prestar assistência a familiares de detentos acautelados no Presídio de Sebastião Satiro, no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, e no Presídio de Presidente Olegário. Cadastro de visita, transferências de presos e assinatura de documentos são alguns dos serviços ofertados a parentes e amigos dos detentos que cumprem pena ou aguardam julgamento nessas unidades. Atendimentos com assistentes sociais também são realizados no local.

Para a diretora de Assistência à Família do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Judsônia Pereira, o espaço irá favorecer a região, além reduzir as filas das unidades prisionais. “É uma forma de humanizar o atendimento e oferecer uma estrutura adequada, com profissionais treinados e capacitados para as pessoas da melhor forma possível”, diz.

A diretora explica que o objetivo do novo núcleo é atender, futuramente, a toda a 10ª Região Integrada de Segurança Pública (10ª Risp), com os presídios de Coromandel, Patrocínio e Monte Carmelo. “Outra novidade prevista é a implantação do módulo de visitação do Sistema Integrado de Gestão Prisional (Sigpri) para atender, on-line, cada vez mais pessoas de forma ágil”, ressalta.