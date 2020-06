As obras na Arena MRV estão a todo vapor. O sonho da casa própria do torcedor alvinegro tem previsão para ser concretizado. Segundo o empresário Rubens Menin, a ideia é que o Galo jogue o Campeonato Brasileiro de 2022 no estádio do bairro Califórnia.

“Se tudo der certo, [a ideia] é disputar o Brasileirão de 2022 lá. Acho que vai dar certo”, disse Menin em entrevista à rádio 91.7 FM.

Rubens Menin emprestou dinheiro ao Atlético para que a diretoria reforce o time. Segundo o empresário, o Galo deve começar a montar uma equipe pensando em 2022.

“Temos que começar por cima. O time tem que estar bem. E começamos esse ano. Trouxe vários profissionais de ponta. Um treinador muito bom, um diretor de futebol dos melhores. Então, acho que o clube está no caminho certo”, declarou.