Da Redação

O Patronato São Luiz realizou uma ação para comemorar o Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira (21).

Com o auxílio do funcionário da Secretaria de Gestão Ambiental, Douglas, alunos da instituição plantaram 48 mudas de árvores em torno da lagoa do Patronato São Luiz.

Foram plantadas mudas de ipês de várias cores, canela, jamelão, mangueiras, abacateiro, dentre outras.

De acordo com o diretor do Patronato, Sérgio Rabelo, a ação foi realizada com o objetivo de conscientizar os alunos a respeitar e preservar o meio ambiente. “A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos“, disse.