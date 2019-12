Na manhã desta terça-feira (17), foi assinada a Ordem de Serviço referente aos trabalhos de pavimentação asfáltica e drenagem nas ruas Tocantins e Tapajós, no Bairro Mangabeiras, em Formiga.

As obras serão custeadas por meio de emendas impositivas da União destinadas a Formiga nos valores de R$228.553,71 e R$181.190,17.

O momento da assinatura contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela, do diretor de Obras, Luís Antônio Nogueira, do engenheiro civil, Júlio César Eustáquio, dos vereadores Evandro Donizeti e Mauro César, de um representante da empresa licitada e de moradores da região.

O início das atividades está previsto para a segunda quinzena de janeiro de 2020.