Paulo Coelho – Redação Últimas Notícias

As obras de pavimentação da rua Aluísio Bernardes de Castro, acesso ao Parque do Jequitibá, no bairro Mangabeiras, depois de alguns anos, foram dadas como concluídas em 31 de maio deste ano.

Porém, com as últimas chuvas de maior intensidade que caíram sobre a cidade no decorrer da semana, alguns trechos da via já apresentam problemas, em razão, talvez, de defeitos nas canaletas laterais. Tais estruturas não suportaram o volume de água a elas encaminhado vindo das vias perpendiculares à rua do Jequitibá e que, não tendo recebido o tratamento devido, despejam junto com a enxurrada uma série de detritos e muito barro que acabam sendo carreados para a confluência da rua com a avenida Brasil.

As reclamações da população ecoam pelas redes sociais e diversos moradores dizem que já entraram em contato com a Prefeitura, pedindo providências urgentes.