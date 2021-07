A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta terça-feira (27), o retorno do público aos estádios para partidas de futebol na capital mineira. Com indicadores da Covid-19 em queda na cidade, o prefeito Alexandre Kalil se reuniu com dirigentes do América, Atlético e Cruzeiro e definiu a volta de até 30% dos torcedores aos eventos do principal esporte do país.

A diretriz abre possibilidade para a presença de 30% da capacidade, com torcida única dos mandantes. Haverá exigência de teste PCR ou teste rápido de 72 horas. A PBH montará operações para coibir aglomeração no entorno dos estádios. “A falsificação de resultados de exame e será contemplada como tal. É muito importante que seja o resultado de exame de um laboratório confiável”, afirmou Jackson Machado Pinto, secretário municipal de Saúde.

A Prefeitura de Belo Horizonte realizará um evento-teste na cidade, no “primeiro jogo que tiver possibilidade”, nas palavras do próprio Jackson. A determinação, no entanto, seguirá apenas o que for permitido pelas entidades do futebol. “Os clubes vão se entender com a confederação e ver quem vai fazer o primeiro teste”, garantiu. Para entrar no estádio, o torcedor terá que apresentar ingresso (comprado com antecedência via internet) e teste negativo para Covid-19. “Se der certo, à medida que as condições permitirem, haverá expansão do público”, afirmou Jackson.

Entidades do futebol