A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu manter o retorno às aulas presenciais nesta segunda-feira (3) na EMEI Piratininga, em Venda Nova, mesmo após um caso suspeito de infecção por Covid de uma das professoras. Professores e servidores da educação voltaram às atividades presenciais na última segunda-feira (26) para preparar o retorno dos alunos.

A PBH informou que não há orientação para suspender ou adiar o retorno e que enviará uma equipe à escola na segunda para orientar os funcionários.

“Uma servidora da unidade esteve em contato com a filha, que testou positivo, e por esta razão é considerada como caso positivo por critério clínico-epidemiológico. A funcionária ficará afastada e em quarentena. A situação não é configurada como surto”, explicou a Secretaria Municipal de Saúde por meio de nota.

Presencial

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Municipal de Belo Horizonte (SindRede-BH), a docente participou das atividades presenciais nos últimos dias. Vanessa Portugal, diretora do SindRede-BH, classificou a decisão da prefeitura como “absolutamente irresponsável”. “Nós recebemos um comunicado da diretora da Emei de que a professora com suspeita tinha tido contato com outras pessoas ao longo da semana”, afirmou Vanessa.

Fonte: O Tempo