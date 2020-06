O homem suspeito de agredir a pauladas e matar um cachorro na cidade de Arcos prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (25).

De acordo com informações da Polícia Civil, o fato que aconteceu nessa quarta-feira (24) foi confirmado pelo homem, durante a oitiva conduzida pelo delegado Patrick Carvalho.

Na impossibilidade de efetuar a prisão do homem, ele foi liberado, porém, o procedimento será remetido o mais rápido possível ao Judiciário, para que as medidas legais cabíveis sejam aplicadas.

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,reintera que maltratar animais é crime, com base no Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988 e a pena é de três meses a um ano de prisão e multa.