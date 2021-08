Em uma investigação conjunta da PCMG de Bambuí, Campos Altos e Lagoa da Prata, com o apoio irrestrito da PCGO, foi preso no sábado (31), em Orizona/GO, o homem considerado o maior autor de furtos, estelionato e apropriação indébita da região Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Portal TV Bambuí, credita-se que o homem, de 43 anos, seja o maior responsável por diversos furtos na zona rural do município. Inclusive, ele foi flagrado por câmeras de segurança em diversas situações. Já foram instaurados mais de 40 inquéritos policiais para investigar as ações do suspeito.

Um dos principais crimes cometidos por ele é de estelionato, no qual se passava por comprador de carros e ao experimentar o veículo fugia com o mesmo.

Na próxima semana, o homem deverá ser encaminhado para o presídio de Bambuí. Com a prisão do suspeito as investigações podem direcionar para a recuperação de produtos dos crimes praticados.