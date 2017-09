O diretório formiguense do PCdoB convida filiados e simpatizantes do partido para a conferência municipal, que será realizada na próxima quinta-feira (14) às 18h, no plenário Câmara Municipal.

Durante a conferência, serão tratados dois importantes assuntos para a legenda em Formiga: as escolhas da nova direção municipal e dos delegados que irão participar da Conferência Estadual do PCdoB, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, em Belo Horizonte.

O presidente do PCdoB de Formiga, João Gonçalves Pereira (João do Povo), ressalta que esse ato é mais um entre os inúmeros realizados pelos membros do partido em Formiga em busca “do fortalecimento da legenda para uma frente ampla de participação nas eleições de 2018. Por isso, contamos com a presença de todos para construirmos um PCdoB forte, democrático e revolucionário, escrevendo uma nova história para o Brasil”.