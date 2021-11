A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com o Centro de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental (CDE) e a Prefeitura de Itaúna, realizará, nos dias 10 e 11 de dezembro, das 7h às 17h, uma ação social para a emissão de carteiras de identidade na cidade do Centro-Oeste mineiro. O mutirão visa atender a demanda reprimida em decorrência da pandemia.

O delegado em Itaúna, Leonardo Pio Moreira, salienta a importância da iniciativa: “Durante esse período, apenas casos de urgência vinham sendo atendidos. A retomada do serviço permitirá a efetivação de direitos fundamentais do cidadão e a prestação de serviços céleres e eficientes por parte da PCMG na comarca”.

O setor de emissão de documentos de identidade, oferecida aos moradores de Itaúna e Itatiaiuçu, realizava, em média, 25 atendimentos por dia antes da pandemia. O mutirão permitirá a regularização das pendências geradas no último ano, recebendo a população itaunense na sede do CDE, localizada na rua Capitão Vicente, 129, Centro de Itaúna.

Acesso ao serviço

Para participar do mutirão, o interessado deve fazer o agendamento eletronicamente e apresentar certidão de nascimento ou de casamento original e atualizada; duas fotos 3×4 recentes e com fundo branco; comprovante de endereço atualizado; além do documento de arrecadação pago (DAE), no caso de segunda via.

Pedidos de isenção de taxas, para as situações de hipossuficiência de renda, deverão ser solicitados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região ou em serviço equivalente, mediante vinculação do requerente a algum programa social destinado às pessoas carentes.

Agendamento eletrônico:

Para o dia 10/12/2021: clique AQUI .

Para o dia 11/12/2021: clique AQUI .

Fonte: PCMG