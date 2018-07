A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 49), que obriga o governo de Minas a pagar o piso da educação em Minas Gerais, aprovada em 1º turno nessa terça-feira (17), não vai significar o pagamento imediato do que é devido à categoria.

Como admitiram nesta quarta-feira (18) o próprio autor da proposta, deputado Rogério Correia, e o líder do governo Durval Ângelo, ambos do PT, os servidores só terão os valores reajustados no contracheque quando a situação fiscal e financeira do Estado permitir.

A PEC insere na Constituição a obrigação de o Estado pagar o piso nacional em Minas, que hoje é de R$ 2.455,35 para 40 horas. A promessa de Pimentel registrada em lei era que, no Estado, se pagasse o mínimo, aplicado à jornada de 24 horas.