Ainda conforme a concessionária, o percentual utilizado para, o reajuste é fornecido pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) com arredondamento previsto em contrato.

** Para veículos com mais de 6 eixos e os denominados “veículos especiais”, que transportam cargas super pesadas e individuais, o valor do pedágio é equivalente à categoria 8, acrescida do valor da tarifa dos veículos da categoria 1, multiplicada pelo múmero de eixos que excederem a 6.