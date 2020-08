A AB Nascentes alerta os usuários da rodovia MG-050 sobre o reajuste da tarifa do pedágio, válido a partir do próximo dia 11 de setembro. Panfleto com os novos valores são entregues para quem passa no pedágio, informando o reajuste anual.

A data base do aumento é todo dia 13 de junho. Neste ano, por causa da pandemia, o reajuste foi adiado em 90 dias. O valor da tarifa para veículos de passeio, por exemplo, terá aumento de 20 centavos, ficando em R$ 6,40, conforme tabela publicada.

De acordo com a concessionária, até o momento já foram investidos R$ 1,5 bilhão em obras de duplicação, correção de traçado, terceiras faixas, retornos, viadutos, pontes, passagens de pedestres e acostamentos.

Conforme publicado no site da AB Nascentes, o contrato de concessão, firmado entre a AB Nascentes das Gerais e o Governo de Minas Gerais estipula que as tarifas são reajustadas, anualmente, no dia 13 de junho de cada ano, com base no IPCA.