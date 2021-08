O reajuste do pedágio da MG-050, que foi anunciado no inicio de junho de 2021, como de costume, foi adiado pelo segundo ano seguido pela AB Nascente das Gerais, após alinhamento com a SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais), e justificado pelos impactos da pandemia da Covid-19 em Minas, o reajuste da tarifa de pedágio.

Anualmente o aumento da tarifa de pedágio do Sistema MG-050/BR-265/BR491, ocorre em 13 de junho. Neste ano foi postergado por 60 dias e entrará em vigor a partir da 0h desta quinta-feira, 12 de agosto.

O reajuste está previsto no contrato de concessão de Parceria Público Privada (PPP) e é atualizado de acordo com a correção da inflação do período, levando em conta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e arredondamentos.

Sete praças de pedágio

Por meio do imposto gerado pelo pagamento do pedágio (ISSQN), foram repassados, de 2008 a 2020, às prefeituras dos municípios cortadas pelo Sistema MG-050, o valor de aproximadamente R$ 56 milhões.