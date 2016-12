Os valores cobrados nos postos de pedágio da BR-381, administrados pela Autopista Fernão Dias, entre Minas Gerais e São Paulo, ficam mais caros a partir da próxima segunda-feira (19). A tarifa vai passar de R$ 1,80 para R$ 2,10 nas praças de Cambuí (MG), Careaçu (MG), Carmo da Cachoeira (MG), Santo Antônio do Amparo (MG), Carmópolis de Minas (MG), Itatiaiuçu (MG), Mairiporã (SP) e Vargem (SP) .

A resolução com a aprovação do reajuste pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (16). Outras três concessionárias também vão aumentar os valores cobrados. No caso da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil (Concebra), a tarifa básica em trechos das BRs-060/153/262 (DF/GO/MG) passará de R$ 0,03175 para R$ 0,03625, a partir de 27 de junho de 2017.

Já para a Autopista Planalto Sul, na BR-116 (PR/SC), a tarifa básica aumentará de R$ 4,80 para R$ 5,60 nas praças de pedágio de Mandirituba (PR), Campo do Tenente (PR), Monte Castelo (SC), Santa Cecília (SC) e Correia Pinto (SC). O reajuste entra em vigor a partir do dia 19 de dezembro.

E a Concessionária Autopista Régis Bittencourt também recebeu aval para reajustar as tarifas de pedágio cobradas na BR-116 (SP/PR). A partir de 29 de dezembro, a empresa poderá aplicar o aumento da tarifa básica – de R$ 2,50 para R$ 3 – em todas as praças de pedágio do trecho rodoviário explorado.