Um homem, que não teve a idade divulgada, foi atropelado por um caminhão na manhã desta sexta-feira (3) na BR-494 em Divinópolis.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o condutor do caminhão relatou que seguia na rodovia quando se deparou com a vítima que estava andando às margens da via e atravessou sem olhar o trânsito.

O motorista não conseguiu frear a tempo e atingiu o pedestre. A vítima estava consciente, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a sala vermelha do Hospital São João de Deus (HSJD).