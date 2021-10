Uma mulher de 62 anos, foi vítima de um atropelamento na manhã desta terça-feira (12), no bairro Nações, próximo a saída para Carmo do Cajuru, em Divinópolis. A vítima morreu no local, os dois ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos.

Os socorristas do Samu Oeste e do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência mas, ao chegarem no local, eles constataram que ela já estava sem vida.

De acordo com o Samu, as equipes foram informadas que dois carros estariam envolvidos na colisão, um Gol/VW e um Fox/VW. O Gol atropelou a mulher e seguiu desgovernado até bater em um poste que, com o impacto, caiu em cima do veículo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante a ocorrência, os socorristas fizeram o atendimento do condutor do Gol, de 64 anos. Ele estava consciente, com suspeita de fratura no osso do meio do tórax.