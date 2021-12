A Sociedade Anônima do Cruzeiro é realidade. O novo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ligado ao clube foi registrado nesta segunda-feira (6).

O portal Itatiaia teve acesso ao documento que comprova o registro, que agora deixa ativada à “Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol”.

Com o registro da SAF Cruzeiro finalizado, agora o clube poderá registrar todos os novos contratos no CNPJ criado nesta segunda. Portanto, todos os atletas contratados para 2022 e àqueles que permanecerem para o ano que vem, terão seus vínculos registrados na SAF.

O pedido de registro do novo CNPJ foi feito pela diretoria do Cruzeiro no dia 30 de novembro. Uma semana depois o clube teve sua solicitação atendida.

Assembleia Geral Extraordinária

O Conselho Deliberativo do Cruzeiro votará pela mudança do artigo 5º do capítulo 1 do estatuto do clube, que trata do controle empresarial na agremiação. Essa mudança acontecerá para que a Raposa flexibilize a possibilidade de futuros investidores possam ter porcentagem maior das ações da futura Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol. Atualmente, o clube pode ceder 49% de suas cotas aos investidores, o que na visão de especialistas inviabiliza a chegada de parceiros.

A reunião está marcada para o dia 17 de dezembro. Coube ao presidente Sérgio Santos Rodrigues convocar à assembleia geral extraordinária para a apreciação do tema.

“A realização da Assembleia tem como pauta a alteração do Estatuto Social, considerando a necessidade de se adequar a participação societária do Cruzeiro Esporte Clube com a realidade do mercado, bem como a reserva de percentual de pelo menos 10% (dez por cento) do capital social votante ou do capital social total, a fim de garantir o poder dever do Clube de vetar questões sensíveis da Sociedade Anônima de Futebol Cruzeiro, conforme previsto no artigo 2º, §3º, da Lei nº 14.193 (que institui a Sociedade Anônima do Futebol)”, diz parte do edital.

