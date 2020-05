Pedras preciosas foram apreendidas nesta quinta (30) na BR-262, em Bom Despacho. Segundo a pela Polícia Militar Rodoviária, foram apreendidos diamantes e uma esmeralda, que de acordo com o rapaz de 23 anos, que estava com a mochila, é avaliada em quase R$ 33 milhões.

Durante a operação “Dia do Trabalhador”, os militares se depararam com um carro em alta velocidade no km 476 da rodovia com quatro pessoas. O carro foi interceptado e, com o rapaz, os policiais encontraram a mochila.

Dentro dela, a PM encontrou duas embalagens com diamantes. Também foi encontrado o malote onde estava a esmeralda. Questionados, os ocupantes dos carros não apresentaram notas fiscais das pedras e não conseguiram explicar de onde seriam as pedras.

Os policiais entraram em contato com a Polícia Federal, em Divinópolis, que orientou fazer a apreensão do material e liberar os ocupantes do carro. Eles foram qualificados e liberados. As pedras preciosas foram apreendidas e levadas à delegacia da Polícia Federal.