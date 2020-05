Um acidente de trabalho foi registrado na tarde dessa sexta-feira (1º), por volta das 16h, no bairro Engenho de Serra, em Formiga.

Um pedreiro de 30 anos se feriu após sofrer uma queda de uma altura próxima a 10 metros, enquanto trabalhava em uma obra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima que havia sofrido uma fratura em um dos braços e escoriações nas costas. O pedreiro estava consciente e foi encaminhado para a Santa Casa de Formiga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima contou que estava trabalhando no terceiro andar da obra, quando as amarras do andaime se soltaram, fazendo que ele perdesse o equilíbrio, vindo a cair na parte externa do prédio.