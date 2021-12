Um pedreiro de 53 anos morreu após ser soterrado por um muro que desabou na tarde dessa quarta-feira (15) no Centro de Alfenas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava trabalhando em uma obra quando um muro de duas casas vizinhas desabou em cima dele. O muro também atingiu outro homem, que dispensou atendimento médico.

Os pedreiros trabalhavam na construção do muro da obra deles quando o muro vizinho caiu em cima deles. Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local, José Carlos David estava preso com as pernas embaixo da terra. Os companheiros de trabalho já tinham retirado o muro de cima do tórax da vítima.

Ainda de acordo com os militares, o pedreiro teve uma parada cardíaca. Os bombeiros fizeram massagem cardíaca e o uso do aparelho desfibrilador até a chegada do Samu.