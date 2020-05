Com direito à duas expulsões e decisão na disputa de pênaltis. Foi assim que o time do zagueiro, o formiguense Pedro Lima, o País Basco, conquistou uma vaga para a finalíssima do reality show esportivo Bravo! transmitido pelos canais ESPN e WatchESPN.

No episódio desta semana foram ao ar as duas partidas da semifinal do programa que está em busca de novos talentos no futebol e que premiará o time vencedor e mais cinco destaques do campeonato com a oportunidade de jogar nas categorias de base da La Liga, o campeonato espanhol de futebol.

O jogo do País Basco foi contra o Madrid e contou com a presença do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, o que só aumentou a responsabilidade sobre os garotos. Mais uma vez, Pedro Lima estava em campo.

A partida foi sofrida e cheia de pressão. O Madrid marcou logo no início do jogo o que fez com que os jogadores do País Basco fossem para cima em busca do empate que saiu apenas no segundo tempo, após um pênalti.