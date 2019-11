No último final de semana, os tripulantes de cabine da companhia área Aeroflot levaram um baita susto antes de percorrerem o trecho de Moscou até Kamchatka Krai, a bordo do avião SU1730.

Um vídeo que circula na internet e foi vinculado na mídia da Rússia mostra um pombo dentro da aeronave da Aeroflot e a tripulação tentando pegá-lo. A ideia não deu muito certo e o pássaro acabou assustando as pessoas que estavam dentro do avião.

O voo, que sairia do Aeroporto Internacional Sheremetyevo no dia 9 de novembro, precisou ser adiado em mais de 20 minutos até que a equipe da companhia aérea conseguisse retirar a ave do local. Os relatórios da empresa indicam que o pássaro deve ter entrado na cabine enquanto a aeronave estava em manutenção obrigatória de limpeza entre os voos.

Assim que a filmagem foi exibida ao público, começara os comentários nas redes sociais. “Meu querido pessoal, tenho quase certeza de que este pombo conseguiu botar seus ovos lá naquele tempo”, escreveu um.

“Um pombo tão determinado, aposto que estava tentando migrar de volta para sua família ou trazer algo da cidade capital”, zombou outro usuário.