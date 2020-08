Um artigo científico divulgado na última semana aponta que o estuário na foz do Rio Doce em Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, ainda está contaminado por rejeito de minério da barragem da Samarco em Fundão, Mariana (MG), que rompeu em novembro de 2015.

O rompimento da barragem da mineradora, controlada pela Vale e BHP Billiton, matou 19 pessoas, destruindo distritos e contaminou o Rio Doce até a foz, no litoral do Espírito Santo.

O estudo da Solos Bentos Rio Doce, que tem parceria com várias universidades do país, incluindo a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), teve início com a chegada da lama de rejeitos na foz do rio. Desde então, amostras de água e pescado são analisadas semestralmente.

A última análise do estudo, publicada na última semana, aponta que o pescado ainda está contaminado por metais pesados. Neles, foram constatados a presença de cádmio, zinco, chumbo e cromo nos músculos e fígados dos peixes.