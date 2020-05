Pela primeira vez, o estado do Rio ultrapassou São Paulo e registrou o maior número de mortes do Brasil em 24 horas. Foram 189 novas mortes confirmadas no estado em um único dia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Já SP registrou 161 mortes no mesmo período.

O número é mais que o dobro que o recorde anterior, registrado na quarta-feira (6), quando foram confirmadas 82 mortes.

A maior parte dessas pessoas (155) morreu na cidade do Rio.

Desde o início da pandemia, já são 1.394 mortos por Covid-19 no estado. Outras 570 mortes estão sendo investigadas.