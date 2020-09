Mais um ônibus foi incendiado no Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (11). Foi o segundo caso em dois dias no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Militar, o coletivo foi cercado por dois carros, com oito bandidos armados e dois deles mandaram que todos descessem, jogaram gasolina e atearam fogo.

As chamas destruíram o veículo e se espalharam por parte de uma mata. O coletivo queimado fazia a linha 825 (Estação São Gabriel / Vitória II via UPA Nordeste).

Ainda segundo a PM, o ataque desta sexta tem relação com o de quarta porque um bilhete foi deixado com os seguintes dizeres: “A partir de hoje se não parar com a opressão dentro da [Penitenciária] Nelson Hungria e retirar o diretor, vamos começar a matar os agentes e acabar com Minas”.