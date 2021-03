O diretor da Penitenciária Regional de Formiga, Ronaldo Gomides, informou que atualmente 11 servidores da unidade estão com Covid-19. Um deles está internado. As informações são do portal 93 Play.

Outros 10 profissionais que trabalham no local, não sendo especificado se são apenas policiais penais, estão afastados por suspeita da doença.

Com relações aos detentos, apenas um está com o vírus ativo.

Ainda de acordo com a 93 Play, uma área restrita para detentos doentes foi criada na unidade.