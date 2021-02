Vinte e quatro crianças, de 0 a 9 anos, já morreram por complicações da Covid-19 em Minas, desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quarta-feira (3).

Nessa terça (2), Belo Horizonte registrou o primeiro óbito de uma criança pelo novo coronavírus. O levantamento da Prefeitura, no entanto, não dá detalhes da vítima, como o sexo e a idade, apenas que ela está na faixa etária de 1 a 4 anos. Com isso, o Estado já contabilizou 13 mortes de pacientes entre 1 e 9 anos.

O número de bebês que perderam a vida por conta da doença também segue em situação de alerta. São 11 óbitos de menores de 1 ano no Estado. Já na faixa etária de 10 a 19 anos, foram notificadas 15 vítimas.

Números da Covid

Nas últimas 24 horas, Minas registrou 5.947 novos casos de Covid, chegando a 746.919 infectados. No mesmo período, foram contabilizadas 189 mortes, totalizando 15.315 óbitos. Das 853 cidades mineiras, 745 já atestaram ao menos uma morte pelo coronavírus.

Por outro lado, o Estado tem 670.590 pessoas recuperadas da enfermidade. Outros 61.014 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Conforme o boletim, 196.826 pessoas já foram vacinadas no território mineiro. As primeiras doses foram recebidas por 179.990 profissionais da saúde, 13.015 idosos que estão em asilos, 1.136 pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.690 índios que vivem em aldeias.

Todos os vacinados pertencem ao grupo prioritário do Programa de Imunização Nacional (PNI), do Ministério da Saúde. Ao todo, o Estado distribuiu 735.193 unidades do imunizante.

Hoje em Dia