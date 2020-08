Em 394 mil domicílios mineiros, pelo menos uma pessoa pediu um empréstimo no último mês para enfrentar a pandemia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 76 mil desses domicílios, o pedido foi negado, principalmente às famílias com renda inferior a R$ 2.000 per capita. Em todo o Brasil, foram cerca de 4 milhões de lares onde alguém precisou de um empréstimo, e aproximadamente 762 mil não conseguiram.

É a primeira vez que o IBGE inclui a informação em uma pesquisa, por isso não é possível fazer o comparativo com anos anteriores. Dados de algumas instituições, porém, sugerem que a pandemia acentuou a procura por empréstimos em todo o Brasil. A Sim, fintech de empréstimo pessoal do Banco Santander, registrou aumento de 113% no volume de pedidos de crédito no segundo semestre deste ano, em comparação aos três primeiros meses. Os pedidos com veículos como garantia tiveram aumento ainda mais expressivo, de 288%.

Em Belo Horizonte, o endividamento das famílias permaneceu em alta nos últimos cinco meses, indicando que elas continuam a consumir mesmo durante a pandemia, conforme mostra um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG). Das pessoas endividadas, 8,8% estavam comprometidas com crédito consignado em julho — aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. “O endividamento aumentar indica que as pessoas estão utilizando empréstimos, cartão de crédito, financiamento e cheque especial para conseguir arcar com compromissos financeiros. É esperado que isso aumente em tempos de crise, pois há muita oscilação de renda e pessoas perdendo emprego”, explica a economista Bárbara Guimarães, uma das responsáveis pela pesquisa.

O professor de economia e finanças da Una, Cleyton Izidoro, pontua que a taxa Selic, a taxa de juros da economia brasileira, está no patamar mais baixo da história. A princípio, isso significa juros mais baixos nos empréstimos, porém ele explica que, na prática, o cenário não está vantajoso para todos os consumidores. “Há as pessoas que já tinham empréstimos e um cadastro bom no banco, que conseguiram empréstimos com taxas menores. Há aquelas que não estavam com situação financeira boa, enroladas, e muitas delas foram reprovadas. Também há pessoas que foram aprovadas, mas pagaram taxas mais caras, pelos critérios do banco neste momento”, diz.