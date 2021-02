Minas já confirmou 40 mortes de crianças e adolescentes por complicações da Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta sexta-feira (12).

Conforme o levantamento, 11 bebês menores de um ano já perderam a vida pela doença. Crianças entre 1 e 9 anos somam 14 óbitos. Já na faixa dos 10 aos 19 anos, são 15 vítimas do coronavírus.

Em Belo Horizonte, há dois registros de mortes de crianças pela enfermidade. A primeira foi atestada no boletim da Prefeitura em 2 de fevereiro. Na quarta-feira (10), a administração municipal divulgou o segundo óbito. Não há detalhes sobre as mortes e as idades exatas das vítimas, apenas que as duas tinham entre 1 e 4 anos.

Em respeito à privacidade das famílias, a SES informou que não são divulgados detalhamentos dos óbitos registrados. Por isso, o boletim epidemiológico apresenta as informações separadas por faixa etária.