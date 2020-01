A comunidade do Tejuco, localizada a poucos quilômetros do Centro de Brumadinho, está em festa. Se há quase um ano o município era devastado pelo rompimento da barragem da Vale, neste domingo (5), onze atletas tentarão manter o sorriso que voltou aos rostos da população desde que a bola rolou pela 59ª edição da Copa Itatiaia.



Quando o relógio apontar 17h30, o Juventus Esporte Clube, time fundado há 51 anos na região, entrará em campo para desafiar o Areias, de Ribeirão das Neves, e buscar o título da Chave Metropolitana da “Copa do Mundo da várzea”.



A partida, que vale muito mais do que o caneco para os brumadinhenses, será disputada no Estádio Municipal de Ibirité. Assim como tem acontecido nas preleções do técnico Ronnie Hudson, mais uma vez, o clima promete ser de emoção no vestiário.



“Estou até arrepiado. Uma das virtudes do Ronnie é a preleção. Ele explica aos atletas que não é só futebol. Vamos entrar em campo para representar os amigos que perdemos. Vamos dar alegria para o povo porque Brumadinho merece”, conta Wellerson Lacerda, presidente do Juventus, ao Hoje em Dia



Povoado em êxtase



Ainda segundo “Fusquinha”, como é conhecido o dirigente da equipe do Tejuco, o povoado está em êxtase com a campanha feita até agora no torneio.



“Deste time que está disputando a Copa Itatiaia, temos um atleta que se chama Bruno Henrique. O tio dele faleceu na tragédia. Eles eram muito unidos. Ele nunca tinha jogado pelo Juventus. Em homenagem ao tio, Jonas André, quis disputar o campeonato com a gente. Cada gol que ele marca, é uma emoção muito grande para ele, para a família e para toda a comunidade”, relata.



Para formar o elenco, Fusquinha precisou acelerar e contar com a ajuda de empresários e também da prefeitura. Com cerca de R$ 70 mil arrecadados, foi possível acionar atletas da região, mas, principalmente, outros mais renomados na várzea, como Juninho Neymar, irmão do flamenguista Bruno Henrique.



“Fomos abraçados. Brumadinho inteiro que ir aos jogos. Está todo mundo feliz. Por ser um clube do município, pequeno, está todo mundo torcendo. Estamos dando uma alegria ao povo”, conta, emocionado, o presidente.



A fase é tão boa para a cidade, que mais de 400 camisas do Juventus foram comercializadas.



Na outra final, Verona, do bairro Aparecida, e Tupinense, do bairro Tupi, decidem a Chave da Capital. O jogo será às 15h30 deste domingo na Arena Inconfidência, no bairro Concórdia.

Imprimir