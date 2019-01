Na próxima terça-feira (22), começa o período de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) utiliza o Sisu como forma de ingresso para seus cursos de graduação.

Os candidatos deverão se inscrever pela internet, na página eletrônica do programa, até o dia 25 de janeiro.

Neste processo seletivo, são ofertadas 1015 vagas em 51 cursos. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2018 e obtido nota acima de zero na prova de redação. As pontuações individuais do Enem já podem ser consultadas no site do INEP.