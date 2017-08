A Penitenciária Regional de Formiga completou no dia 14 deste mês, 10 anos de instalação no município. Para celebrar a data foi realizada na quarta-feira (16) uma cerimônia em uma casa de eventos da cidade.

A solenidade contou com a participação de autoridades civis e militares, além de colaboradores, servidores e ex-servidores da penitenciária.

Durante o evento foi apresentado um vídeo de momentos marcantes ocorridos na unidade ao longo dos anos. Inaugurada em 14 de agosto de 2007, atualmente, a Penitenciária conta com aproximadamente 800 detentos.

Segundo destacou o diretor da unidade prisional, Sérgio Evaristo de Souza, a penitenciária é modelo no Estado, pois aqui, em 10 anos não houve registros de motim, rebelião e fugas.

Durante o evento foram entregues homenagens aos Destaques Fundadores, Medalha do Mérito Funcional, Prêmio Fiel Nota 10 e Medalha Destaque Colaborador.

Confira a lista de homenageados:

Destaque Fundador: o primeiro diretor geral da Penitenciária, coronel Murilo Bento Foschete; André Alves Teixeira, Ronaldo Antônio Gomides, Marcelo Antônio Dias, José Aparecido Batista, Alisson Rabelo, Valdineu Antônio de Oliveira, Charles Borba, Anderson Brandão, André Silva de Oliveira.

Medalha do Mérito Funcional – foi entregue aos ex-servidores: Dauri Paulo da Silva, Helder José Rodrigues, Reginaldo Fernandes Campos, Miriam Tagliaferri Menezes, Arthur Lopes Mendonça, Bruno de Oliveira Morais, Deivson Carlos Pinto, Kênio Alexandre da Silveira, Gilmar Luiz Pereira, Anderson Castro Pedrosa, Emmanuel Robson Gomes, Uiara Leal de Oliveira, Antonieta Santos Vieira Barcellos, Fábio Júnio de Mendonça, Morgana Cristhianne Aparecida Lima, Valderli Vilmar de Castro, Juselmo Adriano Alves Martins, Dulciene Silva Ferreira.

Prêmio Fiel 10 Anos – entregue ao agente penitenciário Marques da Costa Guimarães.

Medalha Destaque Colaborador: juíza de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Formiga Lorena Teixeira Vaz Dias; promotor de Justiça Ângelo Ansanelli Júnior; juiz de Direito Altair Resende de Alvarenga; juiz de Direito Rafael Guimarães Carneiro; defensor públicoEduardo José do Carmo, reitor do Unifor-MG Marco Antônio de Sousa Leão, delegado regional da Polícia Civil de Formiga Irineu José Coelho; prefeito do município,Eugênio Vilela; comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar tenente Coronel Paulo Antônio José de Azevedo, este representado pelo major Wellington Levy Teixeira; nutricionista responsável pela cozinha da unidade prisionalGeovanna Maria Frade; o diretor da instituição de ensino da penitenciária Escola Estadual Professora Maria Aparecida Costa Resende, Aguinaldo Cardoso Pinheiro

O diretor da unidade prisional, Sérgio Evaristo de Souza também foi homenageado pelos trabalhos realizados à frente da penitenciária. Sérgio recebeu dos familiares dele uma placa de agradecimento.