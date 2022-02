A decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) de prorrogar para 31 de março o prazo de regularização dos débitos dos pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional beneficiou 75% das empresas que pediram adesão a esse sistema de tributação para o ano de 2022, informa o Sebrae (Serviço Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas).

De acordo com o Sebrae, dados da Receita Federal apontam que, dos 599.876 pedidos de opção pelo Simples, 46.311 são de empresas novas e 553.565 de empresas já em atividade. Dos pedidos de empresas já em atividade, 414.232 (75%) encontram-se com pendências e têm prazo até 31 de março para efetuarem a regularização.

A ampliação do prazo para regularização aconteceu na última reunião do CGSN, que ocorreu no dia 21 de janeiro, e que foi a primeira em que o Sebrae participou do colegiado, com assento fixo conquistado após a aprovação da lei que criou o MEI Caminhoneiro. Pela regra anterior, tanto o prazo de adesão quanto do de regularização dos débitos se encerraria no dia 31 de janeiro.

Fôlego

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, classificou a participação do Sebrae como essencial nessa decisão do Comitê. “Temos acompanhado os impactos da pandemia desde o começo e sabemos que grande parte das dificuldades dos empreendedores para a recuperação de faturamento são os gastos com impostos, por isso foi tão importante dar esse fôlego a mais. Sair do Simples pode significar o fim da empresa e uma queda na geração de empregos, que tem sido mantida principalmente pelas micro e pequenas empresas”, comentou.