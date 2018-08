O pessimismo dos consumidores sobre o momento da economia brasileira chegou no mês passado ao maior nível do ano, segundo sondagem feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

No levantamento de julho, 83,9% dos entrevistados julgaram que o cenário atual da economia é ruim ou muito ruim. Desde dezembro, quando foi registrado o mesmo porcentual para as duas respostas, não se via percepção tão ruim.

Os principais motivos citados pelo consumidor ao explicar a avaliação negativa são o alto índice de desemprego, a percepção de aumento dos preços e o patamar considerado ainda alto dos juros, apesar dos cortes que levaram a taxa básica de juros (Selic) ao menor nível da história.

“O achatamento da renda e o desemprego mostram que, no dia a dia do consumidor, pouca coisa evoluiu com relação ao período mais agudo da crise”, comenta a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “A recuperação da confiança requer uma retomada mais vigorosa da economia, que aqueça o mercado de trabalho, mas isso não deve ser visto no horizonte dos próximos meses”, acrescenta.