Com o horário de 11h da manhã deste domingo (27), além da tragédia e Brumadinho e outras situações que possam ter acontecido, algumas pessoas perderam o primeiro clássico de 2019 entre Cruzeiro e Atlético, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Por isso, o Super FC decidiu selecionar os principais fatos que ocorreram no jogo para deixar os torcedores cientes de tudo que rolou dentro das quatro linhas no Gigante da Pampulha.

Minuto de silêncio



Por conta da tragédia em Brumadinho, os jogadores de Cruzeiro e Atlético se abraçaram e se reuniram no meio do gramado para um minuto de silêncio. Os torcedores também respeitaram a homenagem e ficaram sem fazer barulho nas arquibancadas.

Bombas



Mesmo com a revista da Polícia Militar, algumas bombas foram atiradas pela torcida do Atlético durante o clássico. Felizmente, os artefatos não atingiram ninguém.

Pênalti não marcado



No primeiro lance do jogo, o zagueiro Igor Rabello foi derrubado pelo zagueiro Léo, do Cruzeiro. O árbitro não marcou pênalti e mandou o lance seguir. A diretoria alvinegra se revoltou com a não marcação da penalidade.

Pênalti polêmico



Aos 15 min do segundo tempo, Rafinha levantou a bola na área. Na disputa entre Igor Rabello e Fred, o árbitro marcou pênalti. Os atleticanos reclamaram, dizendo que o camisa 9 simulou a penalidade.

Duas expulsões



O zagueiro Dedé e o volante Adilson foram expulsos no clássico. O defensor celeste levou o segundo amarelo de forma justa, pois pisou no pé de Chará e cometeu pênalti. No entanto, a primeira advertência ocorreu por reclamação e poderia ter sido evitada. Já o volante atleticano cometeu duas faltas seguidas e acabou levando o vermelho. Os atleticanos reclamaram que o segundo amarelo teria sido uma falta normal de jogo. O árbitro não interpretou assim e colocou o jogador pra fora do gramado.

Gols de pênaltis



Com pouca criação ofensiva das duas equipes, os dois gols do jogo foram marcados de bola parada e de pênalti, ambos no segundo tempo. Fred, aos 15 min, abriu o placar para a Raposa. Fábio Santos, aos 37 min, deixou tudo igual para o Galo.

Gol anulado



Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Léo chegou a mandar uma bola para as redes, mas o gol foi anulado. O árbitro apontou falta do defensor em Elias. O técnico Mano Menezes disse que assistiu o lance no vestiário e que concorda com a marcação do dono do apito.

Substituição do árbitro



Aos 18 minutos do segundo tempo, o árbitro Wanderson Alves, que vinha reclamando de dores nas pernas, pediu substituição. O quatro árbitro, Ronei Cândido Alves assumiu o apito.

