No dia 08 (oito) de Janeiro de 2022, no município de Capitólio, mais especificamente, nos Canyons de Furnas, um paredão rochoso desabou sobre quatro embarcações, tirando a vida, no mínimo, de 10 (dez) pessoas e ferindo mais de 20 (vinte).

O Lago de Furnas, nacionalmente conhecido, tanto pelo turismo, quanto pela produção de energia, nos últimos anos, vem sofrendo com seu baixo nível provocado pela ação Antrópica.

De forma irresponsável, os órgãos competentes pelas águas nacionais, destruíram o potencial turístico dessa região, para atender a interesses políticos e financeiros daqueles, cujos escritórios, estão de vento em poupa, na Avenida Paulista, onde as cifras financeiras ($) falam mais alto do que as vidas dos ribeirinhos, que durante dezenas de anos, tiraram seu sustento do lago de Furnas, além de preservarem a fauna e a flora de toda essa região.

Curioso que, existe uma informação ventilada a todos os cantos que mais de R$ 300 milhões de reais foram empenhados para explosão de uma pedra nas profundezas da hidrovia Tietê – Paraná, dinheiro esse evaporado, sem solução do problema e, consequentemente, castigando novamente o lago de Furnas.