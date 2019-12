Em Minas, oito pessoas já morreram por causa das chuvas nos últimos meses. Conforme balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual neste domingo (29), a primeira morte em decorrência do período chuvoso aconteceu no dia 22 de outubro e, a mais recente, na véspera de Natal, dia 23 deste mês.

A primeira vítima é um homem de 29 anos que morreu devido a uma descarga atmosférica em Januária, no Norte de Minas. Ele e a tia, de 68 anos, estavam sentados em uma banco na área de uma casa quando foram atingidos por um raio. A mulher sobreviveu.

Dois dias depois, no dia 24 de outubro, uma mulher de 46 anos foi atingida por um tronco de eucalipto às margens do rio Sapucaí, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, durante uma chuva de granizo e acabou morrendo. Um dia depois, a Defesa Civil também contabilizou como vítima do período chuvoso um homem de 50 anos que desapareceu perto de um córrego em Viçosa, na Zona da Mata, durante uma tempestade, após ser levado pela correnteza. Seu corpo foi encontrado depois.

Já no dia 2 de dezembro, o motorista de um aplicativo, de 36 anos, teve o carro arrastado por uma enxurrada em Sete Lagoas, na região Central de Minas. Seu corpo foi encontrado a 300 metros de distância do veículo. A passageira que ela levava, uma mulher de 60 anos, também morreu e teve o corpo localizado a 1,5 quilômetro de distância do carro.