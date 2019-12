Pais ou responsáveis por alunos que desejam continuar estudando na mesma escola estadual que estiveram matriculados em 2019 ganharam mais tempo para fazer a renovação de matrícula. O prazo foi prorrogado até a próxima quarta-feira (11).

Os interessados devem procurar a escola com todos os documentos necessários para confirmar a matrícula e garantir a vaga do aluno na unidade em que ele já está matriculado e estudando neste ano.

Ao receber a documentação, a escola deverá entregar aos responsáveis o comprovante de renovação de matrícula naquela instituição. Caso a unidade não oferte a etapa na qual o aluno deverá estudar no próximo ano, os familiares serão orientados de como proceder na realização da pré-matrícula da rede estadual.

Pré-matrícula

pré-matrícula é a etapa em que pais ou responsáveis de estudantes, ou alunos maiores de 18 anos, indicam em qual unidade de ensino pretendem estudar. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site até 16 de dezembro. Podem realizar a pré-matrícula alunos vindos de outras redes e jovens que já estudam em escola estadual, mas que precisam trocar de instituição.

Além disso, estão aptos a fazer a pré-matrícula aqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às salas de aula nos ensinos fundamental, médio ou na educação de jovens e adultos. No momento da inscrição no sistema online, os interessados devem inserir informações como nome completo do candidato, data de nascimento, endereço, número de CPF, se possuir, rede escolar de origem, entre outros dados.

A distribuição de vagas será feita de acordo com a disponibilidade física de cada unidade escolar, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino ofertado pela instituição. A ordem apresentada na Resolução nº 4.231 de 2019 também definirá os critérios de encaminhamento dos estudantes.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) já registrou, até o momento, 150 mil pré-matrículas. Os resultados serão divulgados neste link, a partir de 27.

Matrículas 2020

Para quem realizou o cadastramento escolar em julho deste ano e para os que se inscreveram na pré-matrícula, o momento de confirmar, garantir a vaga e concluir o processo de matrícula na rede pública estadual será em janeiro de 2020.

De 6 a 20 de janeiro, pais, responsáveis ou o próprio aluno, quando maior de 18 anos, deverão comparecer às unidades escolares da rede pública para as quais foram encaminhados, com a relação de documentos, para efetivar a matrícula.

O não comparecimento na escola indicada dentro desse período, portando todos os documentos necessários, acarretará na perda da garantia da vaga naquela instituição. Nesse caso, o interessado deve aguardar o período de distribuição de vagas remanescentes para se matricular na unidade que estiver disponível.