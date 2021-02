Nesta quinta-feira (25) por volta das 22h, a PM recebeu denúncia de que um indivíduo, conduzindo um veículo FIAT Pálio Weekend de cor cinza, estaria exibindo uma arma de fogo para pessoas no bairro Marília, em Lagoa da Prata.

Equipes da PM se depararam com o veículo suspeito e, ao ser dadas ordens a seu condutor para que parasse, este, em clara desobediência, fugiu por diversas ruas do município, inclusive utilizando de seu veículo para atentar contra a vida dos policiais de motocicleta, além de colocar em risco sua vida de transeuntes.

Após o rastreamento, o veículo foi interceptado na Praça da Matriz e seu condutor – M.S.P.M. de 39 anos foi preso. Durante as buscas no interior do veículo ainda foram apreendidas 07 pedras de crack.