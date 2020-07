Nesta terça-feira (14), quem passa pelo Centro de Formiga é surpreendido com a presença do personagem “Corona” que está, de maneira divertida, atraindo a atenção da população e transmitindo o recado de que “ é preciso se prevenir para acabar com este vírus de uma vez”.

De acordo com a Prefeitura, a campanha lúdica sobre a importância de usar a máscara de proteção individual chega à terceira semana e é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

Durante a ação, servidores dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) distribuem máscaras às pessoas que passam pelo local e não têm a peça de proteção.

A população também é orientada a continuar com o distanciamento social e com a prática de higienizar corretamente as mãos.