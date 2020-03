O Peru registrou o primeiro caso do novo coronavírus (Covid – 19) nesta sexta-feira (6).

O presidente do país, Martín Vizcarra, informou que se trata de um jovem, de 25 anos, que voltou recentemente de uma viagem à Espanha, França e República Tcheca.

“Nós tomamos todas as medidas necessárias para enfrentar esse tipo de situação. O Ministério da Saúde lidera uma estratégia em Lima e em todo o país que se articula com o setor de saúde, as Forças Armadas e instituições e clínicas privadas”, afirmou Vizcarra.

Na noite dessa quinta-feira (5), o Ministério da Saúde havia informado que, das 132 amostras de casos suspeitos examinadas até então, todas haviam tido resultados negativos.